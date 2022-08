Korda : « C’est plutôt cool que certaines personnes te reconnaissent comme le prochain grand visage du tennis mondial »

Opposé ce jeudi à Grigor Dimitrov en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Washington après deux matchs parfai­te­ment négo­ciés, le promet­teur Sebastian Korda, consi­déré par beau­coup comme la relève du tennis améri­cain, s’est juste­ment exprimé sur cette étiquette.

« Je me sens bien physi­que­ment, la semaine dernière j’avais besoin de me réha­bi­tuer à la chaleur et au rythme des matchs. J’étais triste de ne pas jouer Wimbledon, mais je pense que j’avais besoin de travailler un peu sur mon corps. J’ai pris un peu de muscle, ce qui m’aide à être plus stable sur le court », a d’abord déclaré le 54e mondial avant d’évo­quer cette fameuse pres­sion de futur joueur star.

« C’est plutôt cool que certaines personnes te recon­naissent comme le prochain grand visage du tennis améri­cain ou même mondial. Nous avons beau­coup d’en­fants formi­dables qui gran­dissent, et faire partie de ce groupe est spécial. Cela me motive à faire mieux, à faire de grandes choses. »