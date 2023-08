De retour cette semaine à la compé­ti­tion sur l’ATP 500 de Washington après un Wimbledon tota­le­ment raté (défaite face à Jiri Vesely dès le premier tour), Sebastian Korda est revenu lors de son passage face à la presse sur sa rela­tion parti­cu­lière avec la légende Andre Agassi.

Car en plus d’être entraîné par l’an­cien 8e mondial, Radek Stepanek, ainsi que par son père, Petr Kora, ex‐2e mondial et vain­queur de l’Open d’Australie, l’Américain de 23 ans a en plus la chance d’être conseillé par « le Kid de Las Vegas », titré à huit reprises en Grand Chelem et ancien numéro 1 mondial.

« C’est une personne très spéciale pour moi. D’une certaine manière, il fait partie de la royauté du tennis et avoir quel­qu’un comme ça à mes côtés est quelque chose de très spécial. Je suis sûr qu’Andre voulait jouer tous les matchs en nocturne et que mon père préfé­rait jouer en premier à un moment où il faisait vrai­ment chaud. Et je pense qu’André a tué mon père en finale (rires). Il voit la vie diffé­rem­ment des autres. C’est une personne très posi­tive, extra­vertie et avec un grand cœur. Il ferait n’im­porte quoi pour les gens autour de lui. C’est un grand être humain. Sa façon de voir le tennis est très diffé­rente. Il pense à des choses diffé­rentes des autres. »