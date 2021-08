Trop faci­le­ment éliminé par l’Américain McDonald au premier tour du tournoi de Washington (4–6, 4–6), Nick Kyrgios semble avoir perdu une partie de sa hargne, de sa grinta. En confé­rence de presse d’après match, il a tenté d’ex­pli­quer pourquoi.

« Je ne veux jamais perdre, je suis un compé­ti­teur, mais c’est diffi­cile pour moi d’ac­cepter des jours comme ça, c’est étrange. Quand je suis sur le court, c’est comme si je ne remar­quais pas l’im­por­tance d’une balle de break, je ne ressens plus la pres­sion comme avant, c’est comme si je ne ressen­tais plus les émotions comme avant en entrant sur le court. Je regarde autour de moi, je vois la foule et je ne sais pas quoi dire, je ne vis pas ce moment comme il y a des années. Je pense que j’ai­mais plus le tennis avant. Aujourd’hui, je perds un match et je ne m’énerve presque pas, en fait, les jours où j’ai perdu, où j’ai été condamné à une amende pour avoir cassé des raquettes, me manquent, mais je continue. A cette époque, tout comp­tait beau­coup pour moi, main­te­nant je perds et je suis heureux pour l’autre joueur. Avant, je ne suppor­tais qu’aucun joueur qui me batte. Je ne sais pas, tout cela est très étrange. »