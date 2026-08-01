Le service communication du tournoi de Washington a été créatif pour promouvoir son événement. Sur leurs réseaux sociaux, le Mubadala DC Open a mis en scène une petite fille posant des questions aux joueurs et joueuses du circuit.
Notamment interrogés sur leur après‐carrière, Nyck Kyrgios a donné une réponse amusante à la reportrice en herbe.
In the hot seat 🔥— Mubadala DC Open (@mubadaladcopen) August 1, 2026
Our Kidcaster asks the questions we all want answers to !#MubadalaDCOpen pic.twitter.com/sSFakx3NEY
Petite fille : « Que comptez‐vous faire lorsque vous prendrez votre retraite du tennis ? »
Kyrgios : « J’ai envie de manger un grand bol de glace, juste un grand bol, avec des Oreos dessus ».
Du Kyrgios dans le texte.
Publié le samedi 1 août 2026 à 19:04