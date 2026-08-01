Le service commu­ni­ca­tion du tournoi de Washington a été créatif pour promou­voir son événe­ment. Sur leurs réseaux sociaux, le Mubadala DC Open a mis en scène une petite fille posant des ques­tions aux joueurs et joueuses du circuit.

Notamment inter­rogés sur leur après‐carrière, Nyck Kyrgios a donné une réponse amusante à la repor­trice en herbe.

In the hot seat 🔥



Our Kidcaster asks the ques­tions we all want answers to !#MubadalaDCOpen pic.twitter.com/sSFakx3NEY — Mubadala DC Open (@mubadaladcopen) August 1, 2026

Petite fille : « Que comptez‐vous faire lorsque vous pren­drez votre retraite du tennis ? »

Kyrgios : « J’ai envie de manger un grand bol de glace, juste un grand bol, avec des Oreos dessus ».

Du Kyrgios dans le texte.