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Kyrgios : « Ce que je ferai quand je serai à la retraite ? J’ai envie de manger un grand bol de glace, juste un grand bol, avec des Oreos dessus »

Par
Jean Muller
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Le service commu­ni­ca­tion du tournoi de Washington a été créatif pour promou­voir son événe­ment. Sur leurs réseaux sociaux, le Mubadala DC Open a mis en scène une petite fille posant des ques­tions aux joueurs et joueuses du circuit. 

Notamment inter­rogés sur leur après‐carrière, Nyck Kyrgios a donné une réponse amusante à la repor­trice en herbe.

Petite fille : « Que comptez‐vous faire lorsque vous pren­drez votre retraite du tennis ? »

Kyrgios : « J’ai envie de manger un grand bol de glace, juste un grand bol, avec des Oreos dessus ».

Du Kyrgios dans le texte.

Publié le samedi 1 août 2026 à 19:04

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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