Kyrgios : « Je sais maintenant que je suis l’un des meilleurs joueurs de l’année. Je me suis réinventé, j’entre dans l’histoire et j’en suis fier »

Lors de sa confé­rence de presse, Nick a bien voulu faire le bilan après ce succès qui vient juste après sa formi­dable quin­zaine à Wimbledon. Il est évident que les choses ont évolués dans le bon sens pour l’Australien.

« Je suis très fier de moi et de mon équipe. C’est une semaine incroyable, où j’ai pu remporter des matchs très serrés et je suis fièr d’avoir utilisé la confiance que j’ai acquise à Wimbledon pour me main­tenir au plus haut niveau. J’ai l’im­pres­sion de récolter les fruits de ces derniers mois d’en­traî­ne­ment intensif. Cela fait huit mois que j’es­saie de faire de mon mieux, depuis qu’a­vant l’Open d’Australie j’ai décidé de faire un bloc complet d’en­traî­ne­ment. Je me sentais bien là‐bas et je sais main­te­nant que je suis l’un des meilleurs joueurs de l’année. Je me suis réin­venté, j’entre dans l’his­toire et j’en suis fier. Si Wimbledon avait distribué des points, je serais proche du top 10 »