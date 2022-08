Kyrgios : « Je suis mon propre entraîneur car tout est très simple pour moi : je sers fort et je joue à l’instinct »

Qualifié pour les huitièmes de finale sur l’ATP 500 de Washington après un nouveau récital face à Tommy Paul cette nuit (6–3, 6–4 en moins d’1h30), Nick Kyrgios est revenu en confé­rence de presse d’après match sur l’ab­sence d’en­traî­neur au sein de son staff, comme depuis le début de sa carrière. Et sa réponse a le mérite d’être claire.

« Tactiquement, quand je joue contre mes adver­saires, je suis toujours dans le coup. Je regarde beau­coup de tennis, je connais leurs faiblesses et leurs forces, donc je fais mes propres recherches. J’ai l’im­pres­sion que personne ne connaît mon jeu aussi bien que moi, mais il y a toujours des petites choses pour lesquelles mon équipe peut m’aider. Je n’ai pas besoin de quel­qu’un à mes côtés pour me dire comment jouer au tennis, j’ai juste besoin d’un renfor­ce­ment positif de temps en temps pour me donner un retour sur ce que je fais bien, j’ai eu trop de néga­ti­vité dans ma carrière que parfois je me punis trop. Un petit aspect positif peut me faire beau­coup de bien. Je suis certai­ne­ment mon propre entraî­neur car tout est très simple pour moi : je sers gros et je joue ensuite à l’ins­tinct, c’est ce qui fonc­tionne pour moi. »