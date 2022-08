Vainqueur un peu poussif du suédois Mikael Ymer, Nick Kyrgios semble un peu usé menta­le­ment. Il faut dire qu’il ne s’éco­no­mise pas émotion­nel­le­ment. D’ailleurs, son superbe duel face à Tiaofe en quart de finale a encore pesé lors de cette demi‐finale, comme il l’a expliqué en confé­rence de presse.

« Je ne me suis pas endormi avant 4 h 50 du matin. J’avais telle­ment d’adré­na­line. J’ai mangé un peu, je me suis fait soigner car mon corps était telle­ment endo­lori après la nuit dernière. C’était une bataille telle­ment épique (contre Tiafoe). Je n’ai pas fait grand‐chose aujourd’hui (samedi) et j’ai eu l’im­pres­sion que mon énergie était un peu faible au début du match. C’est compré­hen­sible – je ne suis qu’un être humain – mais mon adré­na­line pour la finale sera au rendez‐vous. Je suis super excité pour ça. »

Ce dimanche, l’Australien visera face au surpre­nant Nishioka un septième titre en carrière sur 11 finales. Son dernier trophée était à juste­ment Washington en 2019, et en tant que grand fan de NBA, il peut donc réalisé ce que l’on appelle un « back to back ».