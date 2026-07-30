Cette nuit avait lieu, à l’ATP 500 de Washington, la rencontre entre l’une des jeunes pépites du circuit, Rafael Jodar, et le futur retraité Kei Nishikori.

Au‐delà du résultat, où l’Espagnol s’est imposé en deux manches sur le score sans appel de 6–3, 6–2, prou­vant qu’il sait aussi bien jouer sur toutes les surfaces, il n’a pas hésité à faire l’éloge de son adver­saire du soir lors de la confé­rence de presse d’après‐match :

« Kei est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Il a remporté telle­ment de titres. C’est un plaisir de jouer contre une légende comme Kei . Je savais que je devais jouer mon jeu. Je pense avoir bien corrigé quelques erreurs commises en début de match, donc je suis très content. »

Des mots forts envers le Nippon, qui semblait toute­fois dépassé sur le terrain face à Jodar, lui qui a annoncé sa retraite à la fin de la saison.