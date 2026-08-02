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Le phéno­mène Rafa Jodar avant d’af­fronter Taylor Fritz en finale : « Je connais plus ou moins son style de jeu »

Par
Thomas S
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Ne cher­chez plus le nom de la révé­la­tion de la saison sur le circuit ATP tant Rafael Jodar crève l’écran.

Impressionnant lors de la saison sur terre battue (titré à Marrakech, demi‐finaliste à Barcelone et quart de fina­liste à Madrid, Rome et Roland‐Garros), le jeune espa­gnol de 19 ans dispu­tera ce dimanche soir sa deuxième finale sur le circuit prin­cipal et sa première en ATP 500, à Washington.

Opposé au 10e joueur mondial, Taylor Fritz, contre qui il s’est incliné en février dernier sur le tournoi de Delray Beach, celui qui sera déjà Top 20 à l’issue du tournoi sait désor­mais à quoi s’attendre. 

« C’est bien d’avoir joué contre ces joueurs, car on connaît plus ou moins leur style de jeu, le rythme de la balle, leur service, mais chaque match est une histoire à part. Je vais essayer de jouer mon jeu, de m’amuser et de passer un bon moment sur le court. »

Publié le dimanche 2 août 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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