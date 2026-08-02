Ne cherchez plus le nom de la révélation de la saison sur le circuit ATP tant Rafael Jodar crève l’écran.
Impressionnant lors de la saison sur terre battue (titré à Marrakech, demi‐finaliste à Barcelone et quart de finaliste à Madrid, Rome et Roland‐Garros), le jeune espagnol de 19 ans disputera ce dimanche soir sa deuxième finale sur le circuit principal et sa première en ATP 500, à Washington.
Opposé au 10e joueur mondial, Taylor Fritz, contre qui il s’est incliné en février dernier sur le tournoi de Delray Beach, celui qui sera déjà Top 20 à l’issue du tournoi sait désormais à quoi s’attendre.
« C’est bien d’avoir joué contre ces joueurs, car on connaît plus ou moins leur style de jeu, le rythme de la balle, leur service, mais chaque match est une histoire à part. Je vais essayer de jouer mon jeu, de m’amuser et de passer un bon moment sur le court. »
Publié le dimanche 2 août 2026 à 15:15