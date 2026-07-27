Quelques semaines après avoir annoncé que la saison 2026 sera la dernière de sa carrière, Kei Nishikori semble libéré d’un poids.

Actuel 721e mondial et désor­mais âgé de 36 ans, le Japonais sera l’une des attrac­tions de l’ATP 500 de Washington qui débute ce lundi.

Interrogé avant son premier tour face au Chinois Shang, le fina­liste de l’US Open 2014 a révélé le moment où il a pris la déci­sion de mettre fin à sa magni­fique carrière.

« Cette idée m’a traversé l’esprit pour la première fois après un tournoi en août dernier. J’avais mal à trois ou quatre endroits du corps et je me suis rendu compte que j’étais inca­pable de prendre la déci­sion de me remettre en forme physi­que­ment pour revenir sur le court », a expliqué Nishikori dans des propos rapportés par Kyodo News lors de la journée des médias à Washington. « Je sentais que mes pieds étaient lourds quand j’allais m’entraîner et faire de la prépa­ra­tion physique. Je n’avais jamais vécu cela aupa­ra­vant et c’est à ce moment‐là que l’idée de prendre ma retraite m’a traversé l’esprit. »