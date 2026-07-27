Quelques semaines après avoir annoncé que la saison 2026 sera la dernière de sa carrière, Kei Nishikori semble libéré d’un poids.
Actuel 721e mondial et désormais âgé de 36 ans, le Japonais sera l’une des attractions de l’ATP 500 de Washington qui débute ce lundi.
Interrogé avant son premier tour face au Chinois Shang, le finaliste de l’US Open 2014 a révélé le moment où il a pris la décision de mettre fin à sa magnifique carrière.
« Cette idée m’a traversé l’esprit pour la première fois après un tournoi en août dernier. J’avais mal à trois ou quatre endroits du corps et je me suis rendu compte que j’étais incapable de prendre la décision de me remettre en forme physiquement pour revenir sur le court », a expliqué Nishikori dans des propos rapportés par Kyodo News lors de la journée des médias à Washington. « Je sentais que mes pieds étaient lourds quand j’allais m’entraîner et faire de la préparation physique. Je n’avais jamais vécu cela auparavant et c’est à ce moment‐là que l’idée de prendre ma retraite m’a traversé l’esprit. »
Publié le lundi 27 juillet 2026 à 12:30