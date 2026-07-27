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Le triste aveu de Kei Nishikori : « Je n’avais jamais vécu cela aupa­ra­vant et c’est à ce moment‐là que l’idée de prendre ma retraite m’a traversé l’esprit »

Par
Thomas S
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Tennis : Monte Carlo Rolex Masters 2019 -

Quelques semaines après avoir annoncé que la saison 2026 sera la dernière de sa carrière, Kei Nishikori semble libéré d’un poids. 

Actuel 721e mondial et désor­mais âgé de 36 ans, le Japonais sera l’une des attrac­tions de l’ATP 500 de Washington qui débute ce lundi.

Interrogé avant son premier tour face au Chinois Shang, le fina­liste de l’US Open 2014 a révélé le moment où il a pris la déci­sion de mettre fin à sa magni­fique carrière. 

« Cette idée m’a traversé l’esprit pour la première fois après un tournoi en août dernier. J’avais mal à trois ou quatre endroits du corps et je me suis rendu compte que j’étais inca­pable de prendre la déci­sion de me remettre en forme physi­que­ment pour revenir sur le court », a expliqué Nishikori dans des propos rapportés par Kyodo News lors de la journée des médias à Washington. « Je sentais que mes pieds étaient lourds quand j’allais m’entraîner et faire de la prépa­ra­tion physique. Je n’avais jamais vécu cela aupa­ra­vant et c’est à ce moment‐là que l’idée de prendre ma retraite m’a traversé l’esprit. »

Publié le lundi 27 juillet 2026 à 12:30

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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