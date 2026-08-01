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Le verdict sans appel de Julien Varlet pour Musetti, battu par Jodar : « Le revers à une main est fini sur le circuit. Il faut vrai­ment être à 200% physi­que­ment, sinon à un moment tu exploses »

Par
Jean Muller
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Après une entame de match auto­ri­taire contre un Rafael Jodar amorphe, Lorenzo Musetti a fina­le­ment pris la porte en quart de finale de l’ATP 500 de Washington (6−1, 1–6, 4–6).

Pour Julien Varlet, ancien 135e joueur mondial et anima­teur de l’émis­sion Sans Filet, la lecture du match est très simple. Le revers à une main est un facteur limi­tant au plus haut niveau, dans un tennis moderne où la dimen­sion physique a pris plus d’im­por­tance que jamais. 

« Le revers à une main, il ne percute plus sur le circuit. Même s’il a un revers à une main cris­tallin, magni­fique. Le revers à une main il faut vrai­ment être à 200 % physi­que­ment. Et là, tu le vois au milieu du troi­sième set. Il est un peu moins bien, il envoie la balle trop haute, il boise. Le revers à une main est fini sur le circuit. Tu vois Jodar en diago­nale de revers, à un moment ou un autre, tu exploses. Hier, on a vu le premier set que Fritz envoyait en revers, c’étaient des missiles ».

Publié le samedi 1 août 2026 à 16:01

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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