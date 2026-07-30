Lorenzo Musetti faisait son retour lors de l’ATP 500 de Washington cette semaine.
Lui qui n’avait plus joué depuis le Masters 1000 de Rome en mai dernier est revenu à la compétition pour la tournée américaine sur dur.
Le Transalpin semble plutôt bien revenu après ses blessures puisqu’il enchaîne une deuxième victoire.
Vainqueur d’Aleksandar Vukic en trois manches sur le score de 6–3, 5–7, 6–3, Lorenzo est revenu en conférence de presse d’après‐match sur ses sensations après ce retour :
« Avant le début du tournoi, je pensais être un peu loin de ma forme habituelle. Mais maintenant, honnêtement, je me sens bien sur le court. Je varie bien mon jeu. Je sais que je dois être agressif sur cette surface. Excusez ma voix, je ne sais pas pourquoi, j’ai peut‐être trop crié. Mais je joue de manière agressive,
et c’est ce que je dois faire dans cette situation, dans ces conditions. Et je pense que mon service et mon retour m’aident beaucoup. Honnêtement, je suis un peu surpris, car je pensais que ce serait plus difficile pour moi de retrouver cette forme tout de suite. Alors je suis content de me surprendre moi‐même. »
Des mots qui feront plaisir aux fans de Musetti, rassurés de voir l’ancien 5e joueur mondial enfin de retour.
Il affrontera au prochain tour l’Espagnol Rafael Jodar.
Un match qui promet et qui sera un véritable test pour Lorenzo Musetti puisque Jodar est en forme depuis plusieurs mois.
Publié le jeudi 30 juillet 2026 à 09:45