Lorenzo Musetti faisait son retour lors de l’ATP 500 de Washington cette semaine.

Lui qui n’avait plus joué depuis le Masters 1000 de Rome en mai dernier est revenu à la compé­ti­tion pour la tournée améri­caine sur dur.

Le Transalpin semble plutôt bien revenu après ses bles­sures puis­qu’il enchaîne une deuxième victoire.

Vainqueur d’Aleksandar Vukic en trois manches sur le score de 6–3, 5–7, 6–3, Lorenzo est revenu en confé­rence de presse d’après‐match sur ses sensa­tions après ce retour :

« Avant le début du tournoi, je pensais être un peu loin de ma forme habi­tuelle. Mais main­te­nant, honnê­te­ment, je me sens bien sur le court. Je varie bien mon jeu. Je sais que je dois être agressif sur cette surface. Excusez ma voix, je ne sais pas pour­quoi, j’ai peut‐être trop crié. Mais je joue de manière agres­sive,

et c’est ce que je dois faire dans cette situa­tion, dans ces condi­tions. Et je pense que mon service et mon retour m’aident beau­coup. Honnêtement, je suis un peu surpris, car je pensais que ce serait plus diffi­cile pour moi de retrouver cette forme tout de suite. Alors je suis content de me surprendre moi‐même. »

Des mots qui feront plaisir aux fans de Musetti, rassurés de voir l’an­cien 5e joueur mondial enfin de retour.

Il affron­tera au prochain tour l’Espagnol Rafael Jodar.

Un match qui promet et qui sera un véri­table test pour Lorenzo Musetti puisque Jodar est en forme depuis plusieurs mois.