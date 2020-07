L’ATP 500 de Washington, à partir du 14 août, doit sonner le retour du circuit principal. La liste d’entrée du tournoi américain est connue et Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas en seront les deux principales têtes d’affiche. David Goffin, Roberto Bautista Agut, Diego Schwartzman, Karen Khachanov, Denis Shapovalov, Felix Auger-Aliassime, John Isner ou encore Benoit Paire sont inscrits. En plus de l’Avignonnais, Ugo Humbert, Richard Gasquet et Jérémy Chardy complètent les rangs tricolores. Il s’agira d’un tableau de 48 joueurs, dont 38 directement admis, six qualifiés et quatre wild-cards.

Comme l’USTA a récemment annulé des tournois sur son territoire en raison d’une forte hausse du nombre de cas de Covid-19, une décision doit être prise dans les prochains jours pour savoir si le tournoi pourra bien avoir lieu.