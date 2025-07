L’Open de Washington qui est un ATP 500 (21÷27 Juillet) frappe fort puisque Nick Kyrgios y fera son retour à la compé­ti­tion en compa­gnie de Gaël Monfils.

Quand on connait la capa­cité des deux joueurs à faire le spec­tacle, on se dit que cette asso­cia­tion va envoyer du lourd.

Made for prime time 🔥 @Gael_Monfils & @NickKyrgios are teaming up for doubles in DC !#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/Lz9eb2280V