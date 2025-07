Face à l’Australien Alex de Minaur, Corentin Moutet a cédé en deux manches : 6–4, 6–3. Même s’il a livré un bon match, le Tricolore n’a pas un jeu assez percu­tant face à Alex quand il joue à ce rythme.

MAGNIFIQUE 🤩



Despite defeat, just look at the inspired tennis @moutet99 produced tonight in DC. #MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/my2bPK8rX7