Murray, battu et abattu : « Je ne vois pas beaucoup de choses positives »

Andy Murray ne s’at­ten­dait certai­ne­ment pas à une telle déconvenue.

Présent depuis presque une semaine dans la capi­tale améri­caine afin de s’adapter au mieux aux condi­tions de l’ATP 500 de Washington, l’Écossais a subi une défaite diffi­cile à digérer ce lundi au premier tour face au Suédois Mikael Ymer (115e).

Battu en trois manches (6–7(8), 6–4, 1–6) après avoir manqué quatre balles de premier set, l’ac­tuel 50e mondial accu­sait un peu le coup après la rencontre.

« Pour l’ins­tant, je ne vois pas beau­coup de choses posi­tives. Je suis arrivé ici tôt pour essayer de me préparer du mieux que je pouvais et me donner une chance de bien jouer. Je pense évidem­ment que j’au­rais pu faire mieux. Le seul point positif est que j’ai main­te­nant plus de temps pour me préparer pour le tournoi au Canada. Je suppose que si j’ar­rive à résoudre les problèmes physiques que j’ai eus au cours des deux derniers tour­nois, ce sera un point positif. Je dois évidem­ment y remé­dier main­te­nant. Les condi­tions sont égale­ment diffi­ciles au Canada, à Cincinnati et à New York. »