Andy Murray, malgré ses 36 ans, ses trois titres du Grand Chelem et son immense expé­rience, reste avant tout un étudiant du jeu.

Présent le 16 juillet dernier dans les gradins du Centre Court de Wimbledon pour assister en personne à la finale entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, le Britannique a reconnu avoir pris plusieurs vidéos afin d’ana­lyser plus en détail cette rencontre au sommet entre les deux meilleurs joueurs actuels.

« En fait, j’ai fini par prendre des vidéos de ces deux gars et me concen­trer un peu plus sur un côté du filet. J’au surtout regardé leurs posi­tions en retour simi­laires, leur mouve­ment entre chaque coup. J’ai égale­ment observé les moments où Alcaraz cher­chait parti­cu­liè­re­ment à jouer un tennis agressif et offensif et comment il s’y prenait pour le faire. La chose inté­res­sante était aussi d’ana­lyser un peu les réac­tions de chaque box équipes et celles des joueurs entre chaque point. Car souvent à la télé­vi­sion, cela peut sembler calme, alors qu’il y avait du stress et de la frus­tra­tion et toutes ces choses. Lorsque vous regardez un match simple­ment à la télé­vi­sion, il y a des coupes, pas tout le temps, mais la plupart du temps, où on filme le public ou le gars qui vient de gagner le point et vous ne voyez forcé­ment toutes ces réac­tions immé­diates. Il était donc inté­res­sant de voir comment ils réagis­saient à la frustration. »