Après être revenu sur sa fameuse opéra­tion de la hanche lors de son passage devant la presse avant son entrée en lice sur l’ATP 500 de Washington, Andy Murray (44e), lors d’un entre­tien avec l’ATP, a évoqué sa surprise de pouvoir encore riva­liser avec les meilleurs joueurs du monde.

Et si défaite face à Tsitsipas en cinq sets au deuxième tour de Wimbledon lui laisse encore un goût amer dans la bouche, le Britannique entend bien s’ap­puyer sur les aspects posi­tifs de son jeu pour prolonger sa fabu­leuse carrière aussi long­temps que possible.

« Je suis parfois surpris de la façon avec laquelle je parviens à riva­liser avec les meilleurs joueurs du monde, car je sais à quel point c’est diffi­cile pour moi physi­que­ment main­te­nant. Mon jeu est encore capable de riva­liser avec les meilleurs joueurs, c’est vrai, et ça me surprend. C’est aussi diffi­cile parce qu’en fin de compte, je dirais que dans certains événe­ments ou à certaines périodes de l’année, il est plus facile de ne pas ignorer les résul­tats, mais il ne faut pas leur accorder trop d’im­por­tance. Mais évidem­ment, lorsque vous jouez dans les compé­ti­tions majeures, ce sont elles qui servi­ront de repère et à Wimbledon, ce n’est vrai­ment pas comme si j’avais joué un très mauvais match contre Tsitsipas. Quand je pense à ce tournoi, je suis déçu du résultat, mais il y a toujours des signes posi­tifs pour moi, des signes qui me font dire que je peux encore riva­liser et gagner contre les meilleurs joueurs du monde, même si j’ai perdu ce match. Si j’avais pris 6–1, 6–1, 6–1 et joué de manière terrible, à l’étape de ma carrière, peut‐être que je commen­ce­rais à regarder les choses un peu différemment. »