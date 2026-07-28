Lorenzo Musetti a fait son retour cette nuit à Washington.
Il s’est imposé contre son compatriote Matteo Arnaldi sur abandon, alors qu’il menait 6–0, 3–1.
Il est revenu en conférence de presse sur la blessure d’Arnaldi survenue lors de leur match et s’est confié sur sa récente convalescence de plus de deux mois :
« C’est un jour très important pour moi, car j’étais absent depuis un moment, alors revenir après une pause avec une victoire, c’est significatif. Je crois que le processus a d’abord consisté à accepter ma blessure et le fait de devoir manquer deux tournois du Grand Chelem. Deux tournois qui comptent beaucoup pour moi, car j’avais atteint les demi‐finales à Roland‐Garros et à Wimbledon. C’était vraiment difficile à accepter. Ensuite, j’ai dû faire preuve de beaucoup de patience, travailler régulièrement à ma rééducation, essayer de retrouver la forme et de me construire un corps qui, je l’espère, ne se blessera plus, du moins pour le reste de la saison. »
L’Italien espère enfin être débarrassé de ses blessures afin de pouvoir finir la seconde partie de saison en boulet de canon, lui qui est redescendu à la quinzième place mondiale.
Publié le mardi 28 juillet 2026 à 17:51