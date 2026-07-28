Lorenzo Musetti a fait son retour cette nuit à Washington.

Il s’est imposé contre son compa­triote Matteo Arnaldi sur abandon, alors qu’il menait 6–0, 3–1.

Il est revenu en confé­rence de presse sur la bles­sure d’Arnaldi survenue lors de leur match et s’est confié sur sa récente conva­les­cence de plus de deux mois :

« C’est un jour très impor­tant pour moi, car j’étais absent depuis un moment, alors revenir après une pause avec une victoire, c’est signi­fi­catif. Je crois que le processus a d’abord consisté à accepter ma bles­sure et le fait de devoir manquer deux tour­nois du Grand Chelem. Deux tour­nois qui comptent beau­coup pour moi, car j’avais atteint les demi‐finales à Roland‐Garros et à Wimbledon. C’était vrai­ment diffi­cile à accepter. Ensuite, j’ai dû faire preuve de beau­coup de patience, travailler régu­liè­re­ment à ma réédu­ca­tion, essayer de retrouver la forme et de me construire un corps qui, je l’es­père, ne se bles­sera plus, du moins pour le reste de la saison. »

L’Italien espère enfin être débar­rassé de ses bles­sures afin de pouvoir finir la seconde partie de saison en boulet de canon, lui qui est redes­cendu à la quin­zième place mondiale.