Soirée de gala à Washington et avec une vraie pres­sion entre un Nadal blessé notam­ment en fin de match et un Sock éner­gique. Un niveau de tennis déjà flam­boyant et quelques points d’an­tho­logie. Au final, Rafael Nadal s’im­pose au courage en trois manches : 6–2, 4–6, 7–6 (1).

Le public s’est régalé et cette rentrée posi­tive est quand même enta­chée par le fait que l’Espagnol a joué le dernier set quasi­ment sur une jambe en ayant mal au pied comme ce fut le cas à Roland‐Garros face à Novak Djokovic en finale.

Mais Rafa se connait mieux que quiconque et s’il a voulu clore la rencontre, c’est forcé­ment qu’il parvient à maitriser cette douleur et que celle‐ci n’est pas suffi­sam­ment impor­tante pour mettre en péril sa « course » vers l’US Open.