Rafael Nadal va prendre la direc­tion de Toronto avec certaines certi­tudes mais aussi avec de vrais doutes : « Je viens de perdre un match et je suis vrai­ment désolé. Je suis venu ici dans le but de faire de mon mieux et après avoir sauvé le match d’hier et être revenu comme je l’ai fait dans le deuxième set, j’ai vrai­ment pensé que c’était une bonne occa­sion d’en­chaîner un tour de plus. Mais oui, encore une fois, tout le mérite lui revient d’avoir joué si agressif, d’être coura­geux. Dans mon cas, je ne peux que conti­nuer à travailler, accepter le défi dont j’ai besoin pour conti­nuer à m’amé­liorer, j’aurai proba­ble­ment une nouvelle oppor­tu­nité à Toronto, alors je ferai de mon mieux » a expliqué l’Espagnol.

Rafa en aussi profité pour remer­cier les orga­ni­sa­teurs car il a vécu un séjour à Washington incroyable : « L’attente que nous avions ici depuis le début était toujours incroyable. Je ne pourrai jamais assez remer­cier tous les gens ici à Washington pour le soutien qu’ils m’ont apporté, cela a été énorme, un niveau d’énergie spec­ta­cu­laire. Alors merci beau­coup pour ça »