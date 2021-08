En confé­rence presse, Rafael Nadal était loin d’être effondré.

Satisfait de l’avoir remporté, il n’a cepen­dant pas esquivé les ques­tions concer­nant sa bles­sure : « Le match n’a pas été facile, je pense que j’ai plus ou moins bien commencé le premier set, mais ensuite j’ai été mauvais dans le second. A ce moment‐là, j’ai commencé à souf­frir avec mon pied, à trop souf­frir. Ensuite, Jack a marqué de gros points, je ne pouvais plus le déborder et je ne parve­nais plus à prendre l’avan­tage, c’est lui qui avait l’ini­tia­tive. C’était dur, mais j’ai fini le match en mieux, c’est l’im­por­tant. J’espère être prêt demain ».

Evoquant la suite du tournoi, Rafael a donc expliqué égale­ment qu’il devrait moins s’en­traîner et souf­fler un peu. Concernant sa bles­sure, il est clair que suivant sa récu­pé­ra­tion il pourra ne pas s’ali­gner face à Lloyd Harris.