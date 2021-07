Hier, l’an­nonce de la parti­ci­pa­tion de Rafael Nadal au tournoi de Washington un ATP500 qui a lieu du 2 au 9 Août est loin d’être anodine.

Que l’Espagnol débute si tôt sa prépa­ra­tion pour l’US Open est une vraie infor­ma­tion et indi­ca­tion concer­nant son ambi­tion sur cette tournée US mais aussi sur ses ambitions.

Cela veut dire qu’il est aussi prêt physi­que­ment car il faudra sûre­ment enchainer cette échéance avec celles de Toronto et Cincinnati, des Maters1000.

En toile de fond de ce programme densifié, il y a clai­re­ment la volonté pour Nadal de se donner toutes les chances pour arriver dans les meilleures condi­tions à l’US Open où il a eu des bons résul­tats quand il était en forme.

Il est aussi clair que quoi qu’il dise, la course aux titres du GC reste ce qui guide sa carrière comme celle d’un certain Djokovic qui est clai­re­ment revenu dans la course après cette fameuse demi‐finale suivie de son titre à Roland‐Garros.