Depuis plusieurs semaines et l’af­faire Naomi Osaka, la notion de pres­sion dans le sport est au cœur du débat média­tique. Relancé après l’abandon de la gymnaste Simone Biles au JO de Tokyo, qui se disait « hantée par ses démons », le sujet est plus que jamais d’actualité.

Si pour Djokovic et Barty, la pres­sion est un privi­lège, elle peut aussi être néfaste pour d’autres athlètes qui n’ont pas forcé­ment les armes psycho­lo­giques pour lutter contre ou pour faire avec.

Interrogé à ce sujet en marge du tournoi de Washington, Rafael Nadal a fait une réponse à la Rafa, pleine de prag­ma­tisme : « Tous les athlètes profes­sion­nels gèrent ces ques­tions diffé­rem­ment. Nous, les athlètes, sommes tout le temps sous pres­sion parce que la compé­ti­tion vous rend plus stressé mais, en même temps, nous sommes aussi des gens super chan­ceux. Vous savez, on peut travailler et gagner notre vie en prati­quant un de nos hobbies. La chose la plus impor­tante dans cette vie est d’être heureux, c’est mon opinion, être heureux est au‐dessus de tout. »