Seulement vain­queur au tie‐break décisif de l’ul­time manche face à Jack Sock ce mercredi au deuxième tour de l’ATP 500 de Washington, Rafael Nadal est apparu diminué, notam­ment lors­qu’il marchait entre les points. Visiblement, c’est toujours le pied gauche, le même qui l’a obligé à déclarer forfait pour Wimbledon et les Jeux olym­piques. Le même égale­ment qui le gêne depuis le début de sa carrière.

« Ma condi­tion physique est bonne, j’ai juste besoin d’avoir un peu moins mal au pied, c’est la vérité. Physiquement, je me sens plus ou moins bien. Il est clair que j’ai besoin de plus de matchs comme celui‐ci pour être en meilleure forme après si long­temps sans compé­ti­tion, mais cela fait partie du processus, quelque chose que je connais bien. J’ai déjà traversé cela (sa douleur au pied, ndlr) de nombreuses fois dans ma carrière, c’est donc quelque chose qui ne m’in­quiète pas. Il s’agit aussi de gagner ce genre de matchs, cela vous aide à être meilleur. Ensuite, si je suis capable de m’amé­liorer aussi avec mon pied, je pense que le reste viendra petit à petit. »