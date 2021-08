Toujours à la recherche de son niveau d’antan, Keï Nishikori sent que les choses évoluent posi­ti­ve­ment. C’est ce qu’il a confié après sa quali­fi­ca­tion pour les 1⁄ 4 de finale à Washington où il affron­tera Harris. Il faut dire que déjà à Tokyo, il avait évolué à un bon niveau avant de se faire « exploser » par Novak Djokovic.

« La semaine dernière au Japon, j’ai ressenti un chan­ge­ment pendant long­temps que je ne me sentais pas comme ça. Mes sensa­tions sur le terrain sont à nouveau agréables, je suis à nouveau agressif, je commence enfin à sentir le ballon. J’ai hâte de me battre avec le top 10 après. de ces deux dernières années. C’est la première fois que je me sens fort depuis que je suis revenu de ma bles­sure au poignet, donc je suis content de jouer comme ça »