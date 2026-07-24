Kei Nishikori est sans doute l’un des joueurs les plus marqués par les bles­sures de ces quinze dernières années.

Le Japonais n’a jamais été épargné par les pépins physiques, qui ont inévi­ta­ble­ment freiné une carrière pour­tant remar­quable. Finaliste de l’US Open 2014, où il s’était incliné face à Marin Čilić, il aurait certai­ne­ment pu enri­chir encore davan­tage son palmarès sans ces nombreux coups d’arrêt.

Particulièrement à l’aise sur le ciment nord‐américain, Nishikori a choisi le tournoi de Washington pour lancer ce qui sera sa tournée d’adieu.

Le Japonais, qui avait annoncé au mois de mai qu’il mettrait un terme à sa carrière à l’issue de la saison, retrou­vera un tournoi qu’il connaît bien, puis­qu’il y avait remporté le titre en 2015.

Limité à seule­ment six matchs depuis le début de l’année, l’an­cien numéro 4 mondial a natu­rel­le­ment béné­ficié d’une wild‐card pour inté­grer le tableau prin­cipal du tournoi de la capi­tale américaine.