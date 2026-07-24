Kei Nishikori est sans doute l’un des joueurs les plus marqués par les blessures de ces quinze dernières années.
Le Japonais n’a jamais été épargné par les pépins physiques, qui ont inévitablement freiné une carrière pourtant remarquable. Finaliste de l’US Open 2014, où il s’était incliné face à Marin Čilić, il aurait certainement pu enrichir encore davantage son palmarès sans ces nombreux coups d’arrêt.
Particulièrement à l’aise sur le ciment nord‐américain, Nishikori a choisi le tournoi de Washington pour lancer ce qui sera sa tournée d’adieu.
Le Japonais, qui avait annoncé au mois de mai qu’il mettrait un terme à sa carrière à l’issue de la saison, retrouvera un tournoi qu’il connaît bien, puisqu’il y avait remporté le titre en 2015.
Limité à seulement six matchs depuis le début de l’année, l’ancien numéro 4 mondial a naturellement bénéficié d’une wild‐card pour intégrer le tableau principal du tournoi de la capitale américaine.
Publié le vendredi 24 juillet 2026 à 10:48