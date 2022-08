Nishioka, finaliste sur un nuage : « Je me sentais très fatigué avant le début du match et j’ai clairement senti que je ne pouvais pas jouer de la même façon »

Finaliste surprise de l’ATP 500 de Washington après un parcours assez remar­quable où il a éliminé dans l’ordre, Brooksby, De Minaur, Khachanov, Evans et Rublev, le Japonais avait un peu de mal à réaliser après sa victoire face au 8e mondial (6–3, 6–4) d’au­tant qu’il a du changer de tactique par rapport aux tours précédents.

« Aujourd’hui (samedi), je me sentais très fatigué avant le début du match, et j’ai certai­ne­ment senti que je ne pouvais pas faire la même chose que contre Evans et Khachanov. J’ai essayé d’être un peu agressif, car je savais qu’Andrey allait jouer de manière agres­sive avec moi. J’avais besoin de jouer un peu plus agressif avec lui. Contre Nick Kyrgios, nous avons joué de nombreuses fois, mais il m’a battu à chaque fois depuis que nous avons 16 ans. C’est vrai­ment diffi­cile de jouer contre lui. »