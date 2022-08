Nishioka : « Kyrgios parle toujours sur le court mais maintenant il est capable de rester concentré »

Bien que battu en finale par Nick Kyrgios, Nishioka avait le sourire sur le court pour la céré­monie de la remise des prix. Par la suite, il a donné son avis sur l’évo­lu­tion du jeu et de l’at­ti­tude son adver­saire qu’il connait bien.

« Dans des situa­tions diffi­ciles, il parle toujours sur le court mais main­te­nant il est capable de rester concentré. Je pense qu’il a un énorme désir de gagner et sa menta­lité s’est beau­coup améliorée par rapport aux années précé­dentes. La chose vrai­ment diffi­cile chez lui, c’est la capa­cité à lire son service. Je pense qu’il a le meilleur service de tout le circuit, mais c’est aussi le joueur le plus diffi­cile à breaker, car il est capable de bien bouger du fond de court et de déborder sur le premier coup »