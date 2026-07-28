Étincelant en première partie de saison 2025, avec un Masters 1000 d’Indian Wells dans la besace acquis avec autorité et un sommet ATP au 4e rang mondial, Jack Draper avait tout pour être le troisième homme derrière Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.
Aujourd’hui, le Britannique semble loin des promesses que les observateurs lui prêtaient. Non pas un problème de niveau, mais un corps fragile l’empêchant de proposer de la continuité sur le circuit. En 2026, le protégé d’Andy Murray n’a disputé que 13 petits matchs.
Aligné sur l’ATP 500 de Washington, le 147e joueur mondial a finalement joué la carte de la prudence. Le joueur a officialisé son forfait pour le tournoi sur son compte Instagram.
« Ces derniers mois n’ont été qu’une succession d’épreuves et de revers. J’ai passé la plupart de mes journées dans le doute, tout en gardant l’espoir de pouvoir continuer à avancer de manière positive et à trouver des moyens de progresser. Pendant mes jours de repos, je prends le temps de réfléchir, et je ne peux qu’être reconnaissante pour ces difficultés et pour ce qu’elles m’apprennent. Accepter la situation et faire preuve de patience face à ce processus a été mon plus grand défi, mais je sais que je me rapproche de l’objectif que je me suis fixé !! J’ai beaucoup de chance d’être entourée de personnes aussi formidables qui m’aident à traverser cette tempête, et c’est dans cet esprit… que nous continuons à persévérer. Merci pour tout votre soutien et votre amour ».
Publié le mardi 28 juillet 2026 à 08:19