Étincelant en première partie de saison 2025, avec un Masters 1000 d’Indian Wells dans la besace acquis avec auto­rité et un sommet ATP au 4e rang mondial, Jack Draper avait tout pour être le troi­sième homme derrière Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

Aujourd’hui, le Britannique semble loin des promesses que les obser­va­teurs lui prêtaient. Non pas un problème de niveau, mais un corps fragile l’empêchant de proposer de la conti­nuité sur le circuit. En 2026, le protégé d’Andy Murray n’a disputé que 13 petits matchs.

Aligné sur l’ATP 500 de Washington, le 147e joueur mondial a fina­le­ment joué la carte de la prudence. Le joueur a offi­cia­lisé son forfait pour le tournoi sur son compte Instagram.

« Ces derniers mois n’ont été qu’une succes­sion d’épreuves et de revers. J’ai passé la plupart de mes jour­nées dans le doute, tout en gardant l’espoir de pouvoir conti­nuer à avancer de manière posi­tive et à trouver des moyens de progresser. Pendant mes jours de repos, je prends le temps de réflé­chir, et je ne peux qu’être recon­nais­sante pour ces diffi­cultés et pour ce qu’elles m’apprennent. Accepter la situa­tion et faire preuve de patience face à ce processus a été mon plus grand défi, mais je sais que je me rapproche de l’objectif que je me suis fixé !! J’ai beau­coup de chance d’être entourée de personnes aussi formi­dables qui m’aident à traverser cette tempête, et c’est dans cet esprit… que nous conti­nuons à persé­vérer. Merci pour tout votre soutien et votre amour ».