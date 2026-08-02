Les jours passent et confirment toujours un peu plus le talent du jeune Rafael Jodar. Dans la nuit de samedi à dimanche, le 24e joueur mondial a disposé d’un valeu­reux Alejandro Tabilo pour rallier la finale de l’ATP 500 de Washington (7−6, 4–6, 4–6).

L’Espagnol retrou­vera Taylor Fritz afin de tenter de remporter le titre le plus impor­tant de sa carrière. Un adver­saire déjà rencontré en février dernier au tournoi de Delray Beach sur le ciment améri­cain, avec une défaite contre le dixième joueur mondial (7−6, 6–4).

Questionné à ce sujet, le cham­pion de Marrakech 2026 a expliqué comment il comp­tait aborder ce match. Sa réponse n’est pas sans rappeler celle d’un certain Carlos Alcaraz, toujours dési­reux de jouer avec le sourire aux lèvres.

« C’est bien d’avoir joué contre ces joueurs car on sait plus ou moins comment ils jouent, le rythme de la balle, comment ils servent, mais chaque match est une histoire à part. Je vais essayer de prati­quer mon jeu, de m’amuser et de passer un bon moment sur le court », a commenté le Madrilène, dans des propos rapportés par Marca.