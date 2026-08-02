Les jours passent et confirment toujours un peu plus le talent du jeune Rafael Jodar. Dans la nuit de samedi à dimanche, le 24e joueur mondial a disposé d’un valeureux Alejandro Tabilo pour rallier la finale de l’ATP 500 de Washington (7−6, 4–6, 4–6).
L’Espagnol retrouvera Taylor Fritz afin de tenter de remporter le titre le plus important de sa carrière. Un adversaire déjà rencontré en février dernier au tournoi de Delray Beach sur le ciment américain, avec une défaite contre le dixième joueur mondial (7−6, 6–4).
Questionné à ce sujet, le champion de Marrakech 2026 a expliqué comment il comptait aborder ce match. Sa réponse n’est pas sans rappeler celle d’un certain Carlos Alcaraz, toujours désireux de jouer avec le sourire aux lèvres.
« C’est bien d’avoir joué contre ces joueurs car on sait plus ou moins comment ils jouent, le rythme de la balle, comment ils servent, mais chaque match est une histoire à part. Je vais essayer de pratiquer mon jeu, de m’amuser et de passer un bon moment sur le court », a commenté le Madrilène, dans des propos rapportés par Marca.
Publié le dimanche 2 août 2026 à 08:46