Benoît Paire commence à stresser. Après une première partie de saison bâclée où il a alterné le pas bon et le très mauvais, entre ses plaintes systé­ma­tique contre les bulles sani­taires et l’ab­sence du public, l’Avignonnais n’a cette fois plus d’ex­cuse. Les bulles ont disparu et les spec­ta­teurs ont fait leur retour dans les gradins. Mais son niveau de jeu de 2019, lui, n’est toujours réapparu.

Assez logique lorsqu’on sait qu’il s’en­traî­nait à peine et qu’il venait sur les tour­nois dans l’unique but de « prendre son chèque ». Benoît est donc entrain de subir le fameux retour de bâton et on sent son inquié­tude monter car le dégel du clas­se­ment vient d’être offi­cia­lisé, ce qui ne l’ar­range pas vraiment.

Du coup, suite à sa défaite en trois sets ce mercredi au deuxième tour de Washington face local McDonald (7–6(6),4–6, 4–6), Benoît n’a pas pu s’empêcher de partager sa frus­tra­tion à ses fans.