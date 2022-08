Lauréate de son premier match à Washington ce mardi face à la locale Chirico (6–4, 6–2), tournoi sur lequel elle est la tête de série numéro 2, Emma Raducanu s’est exprimée comme elle ne l’avait peut‐être jamais fait à l’issue de la rencontre.

Revenant sur son parcours éclair depuis son sacre inat­tendu à l’US Open et sur les attentes liées à cet accom­plis­se­ment, la jeune britan­nique semble prête à tout pour prouver qu’elle a sa place parmi les meilleurs joueuses du monde.

« Je me sens plus sage qu’a­près l’US Open ou qu’au début de la saison. Peu importe ce que je disais, la vérité est que j’avais des attentes envers moi qui ne corres­pon­daient pas à la réalité. Maintenant, j’ac­cepte tout. Je sais que ce ne sera ni facile ni simple, mais j’ac­cep­te­rais de devoir tout recom­mencer. Si mon clas­se­ment tombait à 1000 dans le monde ou quelque chose comme ça, je m’en fiche­rais. Je sais qu’en tant que cham­pionne de l’US Open, je retrou­ve­rais d’une manière ou d’une autre ma place. Je sais que je vais avoir besoin de temps, mais je l’ac­cepte et j’ai hâte de voir où ce voyage me mènera. »