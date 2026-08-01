Rafael Jodar est sans conteste la révé­la­tion de cette saison 2026. Brillant sur terre battue, le jeune Espagnol confirme égale­ment tout son poten­tiel sur les autres surfaces, comme il l’a encore démontré cette semaine.

Engagé au tournoi de Washington, il s’est qualifié cette nuit pour les demi‐finales après une victoire de pres­tige face à l’Italien Lorenzo Musetti, de retour à son meilleur niveau.

Classé aux alen­tours de la 700ᵉ place mondiale en mai 2025, Jodar est désor­mais assuré de faire son entrée dans le Top 20 dès lundi grâce à ce magni­fique parcours. Interrogé sur le court après cette perfor­mance, il est toute­fois resté très humble, expli­quant qu’il ne s’agis­sait que d’une étape dans son évolu­tion et que le plus dur restait encore à accomplir.

The rise is real 🔥



Rafael Jodar breaks into a smile when he’s told that he’ll be in the Top 20 on Monday. #MubadalaDCOpen pic.twitter.com/pA88PCaiIa — Tennis TV (@TennisTV) August 1, 2026

« Cela sonne vrai­ment bien. C’est une belle récom­pense pour tout le travail que je fournis, aussi bien pendant les semaines d’entraînement que lors des compé­ti­tions. J’essaie toujours de donner le meilleur de moi‐même, et cela montre que je suis sur la bonne voie, même si j’ai encore beau­coup à apprendre. Je dois conti­nuer dans cette direc­tion » a déclaré l’Espagnol.