Rafael Jodar est sans conteste la révélation de cette saison 2026. Brillant sur terre battue, le jeune Espagnol confirme également tout son potentiel sur les autres surfaces, comme il l’a encore démontré cette semaine.
Engagé au tournoi de Washington, il s’est qualifié cette nuit pour les demi‐finales après une victoire de prestige face à l’Italien Lorenzo Musetti, de retour à son meilleur niveau.
Classé aux alentours de la 700ᵉ place mondiale en mai 2025, Jodar est désormais assuré de faire son entrée dans le Top 20 dès lundi grâce à ce magnifique parcours. Interrogé sur le court après cette performance, il est toutefois resté très humble, expliquant qu’il ne s’agissait que d’une étape dans son évolution et que le plus dur restait encore à accomplir.
« Cela sonne vraiment bien. C’est une belle récompense pour tout le travail que je fournis, aussi bien pendant les semaines d’entraînement que lors des compétitions. J’essaie toujours de donner le meilleur de moi‐même, et cela montre que je suis sur la bonne voie, même si j’ai encore beaucoup à apprendre. Je dois continuer dans cette direction » a déclaré l’Espagnol.
Publié le samedi 1 août 2026 à 11:51