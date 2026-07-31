Véritable sensation de 2026, Rafael Jodar continue son bout de chemin à l’ATP 500 de Washington où il a déjà disposé d’Arthur Fils et de Kei Nishikori avec autorité. Des performances solides lui valant la plus grande admiration de Boris Becker.
Au prochain tour, il sera opposé à Lorenzo Musetti. En conférence de presse, l’Espagnol a donné ses impressions sur son match contre le 15e mondial.
« Je suis de nature à me battre jusqu’au bout, à tout donner sur le court et à ne jamais abandonner. Je me suis beaucoup entraîné pendant la pré‐saison pour atteindre ce niveau de performance. Je sais que Musetti est un excellent joueur et que je devrai donner le meilleur de moi‐même si je veux gagner », a commenté le natif de Madrid, dans des propos rapportés par Punto de Break.
Publié le vendredi 31 juillet 2026 à 09:24