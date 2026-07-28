Rafael Jodar est la révélation de cette saison 2026.
En effet, l’Espagnol s’est révélé aux yeux du grand public grâce à ses excellents résultats sportifs jusqu’à présent.
Le dernier quart de finaliste de Roland‐Garros s’est livré lors du media day de l’ATP de Washington avant son premier tour :
« Chaque surface a ses particularités auxquelles il faut s’adapter. J’ai très bien joué sur terre battue, mais je pense pouvoir aussi très bien jouer sur dur. Je n’ai pas eu beaucoup de temps pour développer mon tennis sur gazon. »
L’actuel 24e joueur mondial connaît bien les États‐Unis puisqu’il y a évolué sur le circuit universitaire.
Il affrontera Arthur Fils au premier tour du tournoi de Washington pour un deuxième face‐à‐face.
Il s’était incliné face au Français lors de leur première confrontation.
Publié le mardi 28 juillet 2026 à 12:00