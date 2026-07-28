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Rafael jodar se livre avant d’af­fronter Arthur Fils : « J’ai très bien joué sur terre battue, mais je pense pouvoir aussi très bien jouer sur dur. »

Par
Antoine Touchard
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Rafael Jodar est la révé­la­tion de cette saison 2026.

En effet, l’Espagnol s’est révélé aux yeux du grand public grâce à ses excel­lents résul­tats spor­tifs jusqu’à présent.

Le dernier quart de fina­liste de Roland‐Garros s’est livré lors du media day de l’ATP de Washington avant son premier tour :

« Chaque surface a ses parti­cu­la­rités auxquelles il faut s’adapter. J’ai très bien joué sur terre battue, mais je pense pouvoir aussi très bien jouer sur dur. Je n’ai pas eu beau­coup de temps pour déve­lopper mon tennis sur gazon. »

L’actuel 24e joueur mondial connaît bien les États‐Unis puis­qu’il y a évolué sur le circuit universitaire.

Il affron­tera Arthur Fils au premier tour du tournoi de Washington pour un deuxième face‐à‐face.

Il s’était incliné face au Français lors de leur première confrontation.

Publié le mardi 28 juillet 2026 à 12:00

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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