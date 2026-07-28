Rafael Jodar est la révé­la­tion de cette saison 2026.

En effet, l’Espagnol s’est révélé aux yeux du grand public grâce à ses excel­lents résul­tats spor­tifs jusqu’à présent.

Le dernier quart de fina­liste de Roland‐Garros s’est livré lors du media day de l’ATP de Washington avant son premier tour :

« Chaque surface a ses parti­cu­la­rités auxquelles il faut s’adapter. J’ai très bien joué sur terre battue, mais je pense pouvoir aussi très bien jouer sur dur. Je n’ai pas eu beau­coup de temps pour déve­lopper mon tennis sur gazon. »

L’actuel 24e joueur mondial connaît bien les États‐Unis puis­qu’il y a évolué sur le circuit universitaire.

Il affron­tera Arthur Fils au premier tour du tournoi de Washington pour un deuxième face‐à‐face.

Il s’était incliné face au Français lors de leur première confrontation.