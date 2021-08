Observateur attentif du tournoi de Washington sur lequel Jannik Sinner est qualifié pour les demi‐finales, Andy Roddick s’est exprimé sur le jeune italien et a bien voulu analyser ses points forts et points faibles ainsi que sa marge de progres­sion. Pour l’Américain, le protégé de Riccardo Piatti doit se montrer un poil plus subtil, notam­ment sur sa mise en jeu.

« Tout d’abord, j’ai­me­rais qu’il soit plus tempéré par moments et qu’il garde la balle en jeu côté du revers, plutôt que d’es­sayer de forcer et de cher­cher le coup gagnant sur chaque point. Cependant, son revers est l’un de ses points forts, c’est donc un point sur lequel il devrait travailler très assi­dû­ment. Deuxièmement, j’ai­me­rais voir un peu plus de direc­tion, d’ef­fets dans son service, ce que j’ap­pelle « l’ombre de Sampras ». Vous pouvez servir à 210km/h, mais si la balle vient direc­te­ment vers vous, il est facile pour l’ad­ver­saire de la redresser. Mais si vous avez cette chose que Pete avait, c’est‐à‐dire être capable de servir à 200km/h, mais qu’au dernier moment la balle s’écrase et change de direc­tion, cela rend les choses très, très diffi­ciles pour l’adversaire. »