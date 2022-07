Rublev : « Personne ne peut égaler les Etats‐Unis en terme de spectacle sportif »

S’exprimant dans une émis­sion TV au sujet de sa parti­ci­pa­tion au tournoi de Washington, le Russe a clai­re­ment expliqué que l’énergie et l’am­biance de la capi­tale des Etats‐Unis était un vrai bonheur d’au­tant que le tournoi se déroule dans des condi­tions optimales.

« J’aime beau­coup jouer à Washington. Il y a toujours une atmo­sphère incroyable. Le club est top dans le style typi­que­ment améri­cain. Beaucoup de spec­ta­teurs viennent aux matchs et restent jusqu’à tard dans la nuit. Ils mettent une ambiance incroyable et je dois avouer que j’adore ça. De toute façon, en termes de spec­tacle sportif, les États‐Unis sont les meilleurs. Non seule­ment dans le tennis, mais dans tous les autres sports majeures. » a expliqué Andrey qui oublie peut‐être le foot­ball où les USA sont encore très loin de ce qu’il se passe en Europe mais aussi en Amérique du Sud.