Grosse tension sur la fin de match entre Thompson et Ymer.

La situa­tion est simple, enfin presque. Nous sommes au 3ème set. Ymer obtient une balle de match après avoir remis une amortie à la limite du deuxième rebond. Son adver­saire pousse alors un hurlement.

La balle de match perdue, il décide d’aller discuter avec son adver­saire pour lui parler du pays car il estime qu’il sait évidem­ment que sa balle a doublé.

La discus­sion est plutôt vive et l’ar­bitre de chaise sent que cela peut aller plus loin, il décide donc intel­li­gem­ment de séparer les deux joueurs qui en seraient certai­ne­ment venus à discuter avec les « mains ».

Nous n’avons trouvé que les images ci‐dessous qui ne sont pas dans le bon sens, veuillez nous excuser mais on comprend faci­le­ment que tout cela aurait pu dégénérer.