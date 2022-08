Shapovalov : « Les gens paniquent souvent lorsqu’il y a deux ou trois choses qui ne vont pas dans leur sens. J’essaie de me concentrer sur l’avenir et de ne pas être obsédé par le passé »

Battu à sept reprises lors de ses huit derniers matchs, Denis Shapovalov traverse sans aucun doute une période compli­quée. Présent cette semaine à Washington où il débu­tera son tournoi ce mercredi face au local J.J Wolf, le Canadien, ques­tionné sur cette mauvaise passe, a préféré prendre la chose avec une certaine philo­so­phie. Le but étant de ne pas paniquer.

« Vous voulez toujours que les victoires arrivent, mais si elles n’ar­rivent pas, vous devez avoir confiance que le travail va payer. Le fait d’être entouré d’une bonne équipe vous aide à vous concen­trer sur la situa­tion dans son ensemble et vous motive à conti­nuer à travailler. C’est ça, le tennis. C’est un mouve­ment constant de haut en bas. Il y a très peu de joueurs qui peuvent être extrê­me­ment régu­liers, c’est la nature du sport. Il faut être patient, s’ha­bi­tuer, garder une atti­tude posi­tive, conti­nuer à travailler et toujours croire en soi. Les gens paniquent souvent lors­qu’il y a deux ou trois choses qui ne vont pas dans leur sens. J’essaie de me concen­trer sur l’avenir et de ne pas être obsédé par le passé. Vous voulez vous concen­trer sur la façon dont vous allez jouer ensuite, sur ce que vous devez améliorer et sur la façon dont le plan que vous avez va progresser. »