Ben Shelton est installé dans le top 10 mondial depuis plus de deux ans et s’impose désormais comme un habitué des quarts et des demi‐finales en Grand Chelem. Malgré cette régularité au plus haut niveau, l’Américain n’a pas encore réussi à franchir le dernier palier pour décrocher un titre majeur.
Sur le plan des trophées, sa saison 2026 est pourtant la plus prolifique de sa carrière. Déjà sacré à Dallas, Munich et Stuttgart, Shelton a doublé son total de titres ATP, lui qui n’en comptait que trois avant le début de l’année.
En revanche, ses résultats dans les plus grands rendez‐vous restent en deçà des attentes, avec un quart de finale à l’Open d’Australie, une élimination au deuxième tour de Roland‐Garros et une sortie dès le premier tour de Wimbledon.
À l’occasion de ses débuts dans la tournée nord‐américaine, à Washington, le n°1 américain a été interrogé lors du Media Day sur son bilan de la saison. Un exercice au cours duquel il a lui‐même qualifié son année d’« étrange », partagé entre des succès marquants et des frustrations persistantes.
« Cette saison a été assez étrange pour moi. J’ai connu beaucoup de hauts, mais aussi beaucoup de bas. J’ai remporté plus de titres que lors de n’importe quelle autre saison de ma carrière, alors que nous ne sommes qu’à la moitié de l’année. En même temps, il y a énormément d’aspects de mon jeu qui m’ont frustré et déçu » a déclaré Ben Shelton.
Publié le lundi 27 juillet 2026 à 10:45