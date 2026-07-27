Ben Shelton est installé dans le top 10 mondial depuis plus de deux ans et s’im­pose désor­mais comme un habitué des quarts et des demi‐finales en Grand Chelem. Malgré cette régu­la­rité au plus haut niveau, l’Américain n’a pas encore réussi à fran­chir le dernier palier pour décro­cher un titre majeur.

Sur le plan des trophées, sa saison 2026 est pour­tant la plus proli­fique de sa carrière. Déjà sacré à Dallas, Munich et Stuttgart, Shelton a doublé son total de titres ATP, lui qui n’en comp­tait que trois avant le début de l’année.

En revanche, ses résul­tats dans les plus grands rendez‐vous restent en deçà des attentes, avec un quart de finale à l’Open d’Australie, une élimi­na­tion au deuxième tour de Roland‐Garros et une sortie dès le premier tour de Wimbledon.

À l’oc­ca­sion de ses débuts dans la tournée nord‐américaine, à Washington, le n°1 améri­cain a été inter­rogé lors du Media Day sur son bilan de la saison. Un exer­cice au cours duquel il a lui‐même qualifié son année d’« étrange », partagé entre des succès marquants et des frus­tra­tions persistantes.

« Cette saison a été assez étrange pour moi. J’ai connu beau­coup de hauts, mais aussi beau­coup de bas. J’ai remporté plus de titres que lors de n’im­porte quelle autre saison de ma carrière, alors que nous ne sommes qu’à la moitié de l’année. En même temps, il y a énor­mé­ment d’as­pects de mon jeu qui m’ont frustré et déçu » a déclaré Ben Shelton.