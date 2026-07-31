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Shelton, tombeur du Français Ugo Humbert : « Je suis accro à ce genre de chose »

Par
Jean Muller
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Opposé à Ugo Humbert en huitième de finale de l’ATP 500 de Washington, Ben Shelton aura bataillé pour rejoindre Alejandro Tabilo au tour suivant (7−6, 3–6, 4–6). Le huitième joueur mondial a pu s’ap­puyer sur un public large­ment rallié à sa cause.

Après la rencontre, l’Américain a déclaré sa flamme aux spec­ta­teurs de la capi­tale américaine.

« Je suis accro à ce genre de choses : jouer dans cette ambiance et disputer ce type de matchs. Washington offre l’une des meilleures ambiances du tennis, à 100 %. Je pense que nous avons tous les deux montré un très bon niveau de tennis ce soir, et c’était encore mieux de pouvoir quitter le court avec la victoire. Je suis très recon­nais­sant d’avoir une nouvelle occa­sion de jouer ici à Washington un vendredi soir », a commenté le cham­pion de l’Open du Canada 2025, dans des propos rapportés par Punto de Break.

Publié le vendredi 31 juillet 2026 à 11:20

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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