Opposé à Ugo Humbert en huitième de finale de l’ATP 500 de Washington, Ben Shelton aura bataillé pour rejoindre Alejandro Tabilo au tour suivant (7−6, 3–6, 4–6). Le huitième joueur mondial a pu s’ap­puyer sur un public large­ment rallié à sa cause.

Après la rencontre, l’Américain a déclaré sa flamme aux spec­ta­teurs de la capi­tale américaine.

« Je suis accro à ce genre de choses : jouer dans cette ambiance et disputer ce type de matchs. Washington offre l’une des meilleures ambiances du tennis, à 100 %. Je pense que nous avons tous les deux montré un très bon niveau de tennis ce soir, et c’était encore mieux de pouvoir quitter le court avec la victoire. Je suis très recon­nais­sant d’avoir une nouvelle occa­sion de jouer ici à Washington un vendredi soir », a commenté le cham­pion de l’Open du Canada 2025, dans des propos rapportés par Punto de Break.