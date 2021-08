Qualifié pour la quatrième finale de sa carrière à Washington à seule­ment 19 ans, Jannik Sinner défiera le local McDonald ce dimanche en finale (23h, heure fran­çaise). Interrogé en confé­rence de presse, l’Italien a cité Roger Federer sans qu’on lui demande alors que le Suisse célèbre ses 40 ans ce dimanche 8 août. Un bel hommage non prémédité.

« J’aimerais pouvoir jouer plus régu­liè­re­ment sur le circuit pendant de nombreuses années. Regardez Federer. Cela fait plus de 20 ans qu’il joue sur le circuit et il est toujours à un très bon niveau. J’aimerais pouvoir faire de même. Je travaille très dur pour comprendre beau­coup de choses et je pense que c’est la chose la plus impor­tante quand on est jeune. Il est vrai qu’il y aura des moments où les choses ne se passe­ront pas bien, mais vous avez large­ment le temps de trouver des solu­tions. Maintenant, j’ap­précie chaque match que je joue, même ceux que je perds. Je suis très heureux de la façon dont les choses se passent dans cette première phase en tant que joueur de tennis profes­sionnel. J’espère que les choses iront de mieux en mieux », a déclaré un Jannik Sinner telle­ment mature qu’on a déjà peur pour ses adver­saires sur les prochaines années.