Après quatre défaites de rang, Jannik Sinner a mis fin à cette vilaine série pour son entrée en lice à Washington (victoire 6–2, 6–4 face à Ruusuvuori). Interrogé, à l’issue de cette victoire, sur la jeunesse du tableau où des joueurs comme Korda, Nakashima, Brooksby ou Auger‐Aliassime sont encore présents, l’Italien a reconnu que le tennis avait besoin de ce chan­ge­ment d’ère mais qu’il tardait quand même à se concrétiser.

« Nous sommes nombreux, nous sommes de grands et jeunes joueurs, nous faisons tous partie de la prochaine géné­ra­tion, donc c’est agréable de vivre quelque chose comme ça. Je pense que le tennis a besoin de nouveaux visages, nous arri­vons lente­ment, très lente­ment, ce qui n’est pas très réjouis­sant. En plus d’être tous de très bons joueurs, ce sont aussi des gens formi­dables, ce qui rend la tâche encore plus intéressante. »