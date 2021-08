Jannik Sinner a redressé la barre. Après quatre défaites de rang, l’Italien s’est qualifié avec brio pour le dernier carré à Washington où il défiera le surpre­nant local Brooksby ce samedi. Doté d’une puis­sance impres­sion­nante, aussi bien en revers qu’en coup droit, le protégé de Riccardo Piatti n’a pas voulu en dire trop sur cette faculté même si pour lui, la raquette semble un élément déterminant.

« Je ne sais pas. J’ai une raquette, il y a une balle et j’es­saie de la frapper. Je veux dire, il n’y a pas tant de secrets (sourire). En parlant de raquette, je ne veux pas dire tant de choses. Je sais qu’il y a des joueurs qui ont des raquettes beau­coup plus lourdes, et il y en a qui ne sont pas aussi lourdes que la mienne. Chacun doit se sentir à l’aise avec sa propre raquette. Ce que je sais, c’est que j’ai une bonne raquette, que la balle sort très bien et que le contrôle est bon », a simple­ment argu­menté Jannik.