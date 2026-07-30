Après un premier tour plutôt promet­teur où il s’était imposé en trois sets face au Chinois Shang, Kei Nishokori est tombé de très haut cette nuit face à la révé­la­tion de la saison, Rafael Jodar, en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Washington.

Sèchement battu 6–3, 6–2, en 1h10, le Japonais, qui prendra sa retraite en fin de saison, a fait part de sa grande frus­tra­tion lors d’une prise de parole face à la presse après la rencontre.

Kei : I was not able to make a ball in the court, I even found it funny. It was a typical match just after come­back for me, at prac­tice I can hit well but in a real match I can’t. (At the moment the match fini­shed) I thought « I can’t retire if it were my very last match, pic.twitter.com/SMHAkEbFyf — 井蛙堂 (@seiadoumogera) July 30, 2026

« Je n’arrivais pas à renvoyer la balle dans le court, j’ai même trouvé ça drôle. C’était un match typique pour moi juste après mon retour : à l’entraînement, je frappe bien, mais en match offi­ciel, je n’y arrive pas. À la fin du match, je me suis dit : ‘Je ne peux pas prendre ma retraite si c’était mon tout dernier match, je fini­rais peut‐être même par détester le tennis avec une telle fin’. Ça peut paraître préten­tieux, mais contrai­re­ment aux matchs de l’année dernière, cette fois‐ci, je n’ai pas eu l’im­pres­sion que mon adver­saire était trop rapide ni que j’étais obligé de jouer en défense tout le temps. Je dois m’ha­bi­tuer à affronter des joueurs du top 30 ou du top 50. »