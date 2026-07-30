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Surclassé par Jodar, Nishikori se lâche : « Je n’arrivais pas à renvoyer la balle dans le court, j’ai même trouvé ça drôle. Si cela avait été mon tout dernier match, je n’au­rais pas pu prendre ma retraite »

Par
Thomas S
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Tennis : Monte Carlo Rolex Masters 2019 -

Après un premier tour plutôt promet­teur où il s’était imposé en trois sets face au Chinois Shang, Kei Nishokori est tombé de très haut cette nuit face à la révé­la­tion de la saison, Rafael Jodar, en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Washington. 

Sèchement battu 6–3, 6–2, en 1h10, le Japonais, qui prendra sa retraite en fin de saison, a fait part de sa grande frus­tra­tion lors d’une prise de parole face à la presse après la rencontre. 

« Je n’arrivais pas à renvoyer la balle dans le court, j’ai même trouvé ça drôle. C’était un match typique pour moi juste après mon retour : à l’entraînement, je frappe bien, mais en match offi­ciel, je n’y arrive pas. À la fin du match, je me suis dit : ‘Je ne peux pas prendre ma retraite si c’était mon tout dernier match, je fini­rais peut‐être même par détester le tennis avec une telle fin’. Ça peut paraître préten­tieux, mais contrai­re­ment aux matchs de l’année dernière, cette fois‐ci, je n’ai pas eu l’im­pres­sion que mon adver­saire était trop rapide ni que j’étais obligé de jouer en défense tout le temps. Je dois m’ha­bi­tuer à affronter des joueurs du top 30 ou du top 50. »

Publié le jeudi 30 juillet 2026 à 13:43

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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