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Taylor Fritz ne se cache pas avant d’af­fronter un compa­triote en quarts de finale : « J’aimerais bien remporter le tournoi »

Par
Jean Muller
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Malgré une gêne au genou traînée depuis le début de saison, Taylor Fritz continu son parcours à l’ATP 500 de Washington. La capi­tale améri­caine semble lui convenir, il atteint pour la troi­sième fois consé­cu­tive le stade des quarts de finale, après sa victoire contre Kamil Majchrzak (6−3, 6–4).

De bons résul­tats qui laissent l’ac­tuel dixième mondial d’hu­meur ambi­tieuse. Au micro de l’ATP, l’Américain n’a pas caché son souhait de repartir avec le trophée dans la besace à la fin de la semaine.

« Je joue ici depuis long­temps et l’année où j’ai atteint les demi‐finales (en 2023 NDLR), j’étais plutôt en forme. Alors oui, j’ai­me­rais bien remporter ce titre. »

Publié le vendredi 31 juillet 2026 à 10:18

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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