Malgré une gêne au genou traînée depuis le début de saison, Taylor Fritz continu son parcours à l’ATP 500 de Washington. La capitale américaine semble lui convenir, il atteint pour la troisième fois consécutive le stade des quarts de finale, après sa victoire contre Kamil Majchrzak (6−3, 6–4).
De bons résultats qui laissent l’actuel dixième mondial d’humeur ambitieuse. Au micro de l’ATP, l’Américain n’a pas caché son souhait de repartir avec le trophée dans la besace à la fin de la semaine.
« Je joue ici depuis longtemps et l’année où j’ai atteint les demi‐finales (en 2023 NDLR), j’étais plutôt en forme. Alors oui, j’aimerais bien remporter ce titre. »
Publié le vendredi 31 juillet 2026 à 10:18