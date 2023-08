Présent ce dimanche en confé­rence de presse à l’oc­ca­sion de la journée des médias sur l’ATP 500 de Washington, Frances Tiafoe, natif d’une banlieue proche de la capi­tale, a répondu à tout un tas de questions.

Et après avoir affirmé que son seul objectif était de décro­cher un titre du Grand Chelem, la tête de série numéro 2 du tournoi s’est permis de taquiner un jour­na­liste novice avant de fina­le­ment répondre à sa question.

Question : « En tant que talent local, vous avez une solide base de fans à DC. Comment le soutien des fans fidèles affecte‐t‐il votre jeu ?«

Frances Tiafoe : « Excellente ques­tion, petit homme. Tu as un peu bégayé mais tu devien­dras plus confiant (sourire). Non, non, c’est super, mec. Évidemment quand j’étais plus jeune, c’était dur. Je pense que je voulais telle­ment bien faire que je deve­nais très stressé, mais main­te­nant j’ai hâte d’y être. C’est inscrit sur mon calen­drier et c’est un tournoi que je veux vrai­ment disputer. En fin de compte, ces gars sont excités de me voir. Ils ne me voient qu’une fois par an, il y a des gens avec qui j’ai grandi, des personnes très proches. Cela me rend heureux et je suis excité d’aller sur le court. »