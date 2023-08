Battu par Dan Evans qui retrouve enfin des couleurs, Frances Tiafoe était forcé­ment très déçu d’au­tant qu’il était le chou­chou du public. Le joueur améri­cain a donc rendu hommage à son adver­saire tout en expli­quant que doré­na­vant il devait vite passer un cap.

« C’est vrai­ment dur. Tout le monde était défi­ni­ti­ve­ment là pour me voir jouer et gagner. Surtout que, j’ai perdu l’année dernière un vendredi soir, lors d’un uel épique. Et cette année je perds encore un vendredi soir en quarts. Vous savez, je sens où j’en suis dans ma carrière en ce moment, je veux dire, unATP500 et des trucs comme ça, je dois commencer à aller plus loin, à faire des finales, à les gagner. Tout le monde joue si bien main­te­nant. Il a fait un grand match. Mais oui, ça n’en­lève rien. Ça toujours aussi mal »