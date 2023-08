Vainqueur d’un gros combat contre Borna Coric en demies de l’ATP 250 de Winston Salem (6−3, 6–7, 7–6, en 3h17 de jeu), Sebastian Baez va disputer sa sixième finale sur le circuit.

Et pour­tant, il s’est fait peur lors­qu’il a saigné du nez à 3–1 en sa faveur dans le deuxième set, avant d’être débreaker et de perdre cette manche.

« Je pense qu’à ce moment‐là, le match a changé. Sur chaque point, il était meilleur que moi. Après trois heures, je pense qu’il faut que je me repose et que je me concentre sur samedi. Je suis heureux, mais j’ai encore un match à jouer. Le fait que le match ait été si long et si physique et que j’au­rais pu le gagner me donne beau­coup de confiance », a déclaré l’Argentin à l’ATP.

Il affron­tera Jiri Lehecka pour un 4e titre en carrière.